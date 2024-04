Nach Prozess: Britney Spears gönnt sich eine Flasche Wein

Britney Spears (42) meldet sich zum ersten Mal nach dem Gerichtsprozess mit ihrem Vater Jamie Spears (71) zu Wort. "Irgendwann wirst du verstehen, dass Liebe alles heilt und das ist alles, was es gibt... und echter Wein fühlt sich auch extrem gut an", kommentiert die Popsängerin ihren Instagram-Beitrag, der eine Weinflasche zeigt und fügt hinzu: "Pst, erstes Mal mit echtem Wein. Oh mein Gott!" In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post aus dem Jahr 2022 erklärte die Musikerin, dass sie während ihrer Vormundschaft wöchentliche Drogentests absolvieren musste und keinen Alkohol trinken durfte.

Britney und ihr Vater Jamie einigten sich zweieinhalb Jahre, nachdem die Vormundschaft beendet wurde: Die beiden schlossen einen endgültigen Vergleich. Laut TMZ muss die "If U Seek Amy"-Interpretin jetzt allerdings tief in die Tasche greifen. Sie muss die Gerichtskosten tragen, die sich auf rund zwei Millionen Dollar belaufen sollen. Quellen zufolge sei die zweifache Mutter "wütend" über die Zahlung.

Kürzlich wurde die Künstlerin nach dem Rechtsstreit auch zum ersten Mal gesichtet: Schnappschüsse, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen sie allerdings außer Rand und Band. Die US-Amerikanerin zertrümmerte mit den Absätzen ihrer Schuhe die Windschutzscheibe ihrer Mercedes-G-Klasse. Der Fahrer des Autos war ihr krimineller Ex-Freund Paul Richard Soliz.

Getty Images Jamie Spears, Vater von Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

