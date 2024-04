Hund getötet: Jenelle Evans hat Angst vor Ex David Eason

Jenelle Evans (32) ist nicht gut auf ihren Ex David Eason zu sprechen. Die Teen Mom-Bekanntheiten gingen rund sechs Jahre gemeinsam durchs Leben, zuletzt kriselte es aber immer wieder heftig. Seitdem erhebt die TV-Bekanntheit schwere Vorwürfe gegen ihren Ex – er soll gewalttätig sein und sogar mal den Familienhund erschossen haben. In ihrer Instagram-Story gibt Jenelle zu, dass sie sich sogar vor ihm fürchtet. "Er hat einige dunkle Geheimnisse, die niemand außer mir kennt", berichtet sie und führt auf Nachfrage aus, dass sie über diese Geheimnisse nicht sprechen könnte: "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt und ich habe auch Angst und das Gefühl, dass mein Leben auf dem Spiel stehen könnte." Derzeit seien noch Ermittlungen am Laufen.

Jenelle erzählt in ihrem Q&A auch, dass David derzeit keinen Kontakt zu den Kindern hat. "Alle sind glücklicher und mein Ex meldet sich nicht einmal, um eines der Kinder anzurufen oder zu schreiben. Er lebt sein bestes Leben. Selbst seine eigene Tochter will nicht mehr bei ihm leben", echauffiert sich die 32-Jährige. Ihre jüngste Tochter Ensley Jolie teilt sie sich mit David – ihre anderen beiden Söhne sind aus einer früheren Beziehung.

In Jenelles Privatleben läuft es schon seit Jahren drunter und drüber. Nachdem Ex David 2019 den Familienhund erschossen hatte, weil dieser angeblich die kleine Tochter angegriffen hatte, soll er ein weiteres Mal auf einen Hund losgegangen sein. Vor wenigen Wochen stellte sie nämlich laut The Sun einen Antrag auf Schutzmaßnahmen wegen häuslicher Gewalt. Demnach sei David nach einem Streit rücksichtslos davongefahren und hat dabei einen Welpen überfahren und getötet.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit, mit ihrem Partner David Eason und ihren Kindern

Getty Images Jenelle Evans und David Eason 2019 in New York

