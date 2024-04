Nach "Let's Dance"-Aus: Ann-Kathrin ist völlig überwältigt

Für Ann-Kathrin Bendixen hat es sich vergangenen Freitag ausgetanzt. Gemeinsam mit Valentin Lusin (37) machte die Influencerin bei Let's Dance das Tanzparkett unsicher. Mit der achten Show endete das TV-Abenteuer für sie – ihre dortige Zeit lässt Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Story nun Revue passieren: "Schon heftig, was man da reingesteckt hat. Und wie ernst ich diesen Kram genommen habe. Es ist Tanzen. Ich wusste, dass ich es nicht kann. Und ich habe alles gegeben, wirklich mehr als alles." Bei "Let's Dance" habe die Weltreisende tolle Menschen kennenlernen dürfen, weshalb ihr der Abschied nun besonders schwerfalle. "Ich weiß gar nicht richtig, was ich jetzt mit meinem Leben mache", fügt die Autorin hinzu.

Trotz der harten Kritik, die Ann-Kathrin vom strengen Juror Joachim Llambi (59) oder von den Zuschauern immer wieder einstecken musste, habe sie nicht aufgeben wollen. "Ich war vielleicht die Schlechteste, aber ich glaube nicht, dass irgendeiner so verdammt motiviert sein konnte wie ich. Ich habe bis ein Uhr nachts trainiert, um mich freitags nicht komplett zu blamieren", stellt sie klar. Sie freue sich, dass es sich zumindest etwas ausgezahlt habe: "Zwischen all dem Hass, den ich erfahre, tut es gut zu wissen, wie viele Menschen auch hinter einem stehen." Trotzdem habe die einstige 7 vs. Wild-Kandidatin es bereits im Gefühl gehabt, dass es ihr letzter Tanz vergangenen Freitag wird. Ihren Magic Moment, der in der nächsten Show angestanden hätte, hätte sie trotzdem gerne getanzt, um "diese Stimme zu haben für alle, die keine haben".

Valentin bewunderte Ann-Kathrin für ihren Ehrgeiz. "Ich weiß, dass sie abends im Hotelzimmer alles durchgeht, noch mal mit ihrem Freund trainiert, der dann irgendwie Probe stehen muss für sie. Sie hängt wirklich alles rein!", stellte der Profitänzer vor wenigen Wochen im Interview mit RTL klar.

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

