Das sagen die Fans zur neuen Reality-TV-Show: "B:Real"!

Ob dieser Cast überzeugen kann? Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass sich alle Reality-TV-Liebhaber demnächst über eine neue Show freuen können: In der Daily-Soap "B:Real – Echte Promis, echtes Leben" lassen sich unter anderem Kader Loth (50), Eric Sindermann (34) und Cosimo Citiolo (41) von der Kamera begleiten. Gedreht wird in Berlin – wann das Format im TV zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Doch Promiflash wollte schon mal wissen, was ihr davon haltet!

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage, Stand: 26. Mai, 18:00 Uhr zeigte sich die Mehrheit nicht so überzeugt. Von insgesamt 554 Stimmen voteten 320 Leser (57,8 Prozent), dass sie an "B:Real – Echte Promis, echtes Leben" nicht so interessiert sind. 234 (42,2 Prozent) stimmten dafür, dass sie sich auf die muntere Truppe und ihre Geschichten bereits freuen.

Bei einigen Promis könnte es tatsächlich spannend werden. Eric und Sanja Alena (30) wollen miteinander anbandeln, zunächst habe der Berliner allerdings an den Absichten der Blondine gezweifelt. Dies verriet der 34-Jährige im Promiflash-Interview auf dem "B:REAL"-Event: "Ich habe gar nicht gesehen, dass sie es ernst mit mir meint, aber genau deswegen gebe ich ihr auch gerade eine Chance."

Kader Loth bei der Berlinale 2023

Cosimo Citiolo, Entertainer

Sanja Alena und Eric Sindermann, TV-Sternchen

