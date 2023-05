TV-Star und Sänger Ed Ames im Alter von 95 Jahren gestorben

Ein trauriger Tag für Hollywood. Ed Ames (✝95), der mit bürgerlichen Namen Edmund Dantes Urick heißt, hatte seine Karriere bereits in den 50er-Jahren begonnen und feierte sowohl als Sänger der Band Ames Brothers Quartett, Broadway-Star als auch als Schauspieler so einige Erfolge. Obwohl er russisch-jüdischer Abstammung war, wurde er mehrmals als amerikanischer Ureinwohner gecastet, wie etwa in der ikonischen 70er TV-Show "Daniel Boone". Nun ist Ed mit 95 verstorben.

Das berichtet unter anderem Deadline. Der TV-Star soll demnach am 21. Mai in Los Angeles gestorben sein. Die Todesursache des "My Cup Runneth Over"-Interpreten ist bisher nicht bekannt. Ed hinterlässt seine Frau Jeanne und seine zwei Kinder Ronald und Sonya, insgesamt sieben Enkelkinder und fünf Großenkel. Seine zweite Tochter Marcella ist bereits verstorben.

Auf Twitter nehmen zahlreiche Fans von der Hollywood-Bekanntheit Abschied. "Ich habe Mingo geliebt" und "Oh nein, ruhe in Frieden", schreiben zwei User. Ein erinnert sich traurig: "Mein Papa hat die Ames Brothers verehrt. So eine tolle Musikgruppe."

Getty Images Ed Ames, Sänger und Schauspieler

Getty Images Ed Ames im Juni 2010

