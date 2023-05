Video der Wassergeburt: Monaleo ist erstmals Mama geworden!

Süße News von Monaleo! Die Musikerin hatte im April stolz verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Der Vater des Babys ist ihr Kollege Stunna 4 Vegas. In den vergangenen Wochen teilte die Rapperin dann Bilder ihrer Schwangerschaft mit ihren Fans. Und die sollten offenbar auch die Geburt miterleben: Denn Monaleos Baby ist nun da – und die Entbindung können sich ihre Bewunderer im Netz anschauen!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die "Girls Outside"-Interpretin am Freitag einen Clip, der sie während der Niederkunft zeigt. Während sie in einem Pool entbindet, stehen zahlreiche Helfer und auch ihr Liebster um sie herum. Zu den Aufnahmen schrieb Monaleo: "48 Stunden Wehen und eine natürliche Wassergeburt ohne Betäubung. [...] Meinem besten Freund Stunna danke ich dafür, dass du mich unterstützt hast, mich aufgemuntert hast, dich um meine Bedürfnisse gekümmert hast!" Die Neu-Mama verriet zudem in dem Clip: Sie hat einen Jungen bekommen.

Monaleos Fans sind von diesem intimen Posting total begeistert – und freuen sich in den Kommentaren für die frisch gebackenen Eltern: "Das hat mich ein bisschen zum Weinen gebracht!" Und auch der stolze Papa kommentierte den Post mit rührenden Worten: "Unser langes, starkes, gesundes und haariges Regenbogenbaby!"

Instagram / stunna4vegas Monaleo mit Babybauch

Instagram / stunna4vegas Monaleo und Stunna 4 Vegas

Instagram / themonaleo Monaleo, Mai 2023

