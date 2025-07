Charlize Theron feiert das Leben als alleinerziehende Mutter

Charlize Theron (49) hat in dem Podcast "Call Her Daddy" über ihre Entscheidung gesprochen, als alleinerziehende Mutter ihre beiden Töchter zu adoptieren – und dabei betont, wie glücklich sie mit diesem Weg ist. Die Schauspielerin nannte ihre Wahl, ohne Partner Mutter zu werden, eine der gesündesten Entscheidungen ihres Lebens. Die "Atomic Blonde"-Bekanntheit erklärte: "Ich liebe es, dass ich niemanden um Erlaubnis fragen muss und dass ich die Mutterschaft genau so erleben kann, wie ich es wollte." Ihre Töchter Jackson und August, heute zwölf und neun Jahre alt, seien nicht nur ihr Lebensmittelpunkt, sondern erfüllen sie mit enormer Freude im Alltag.

Während des Podcasts sprach Charlize auch über ihre eigene Kindheit, die von der schwierigen Ehe ihrer Eltern geprägt war. Ihr Vater war Alkoholiker, und diese Erfahrungen beeinflussten ihre Sicht auf Beziehungen und letztlich auch ihre Entscheidung, alleinerziehende Mutter zu werden. Sie erklärte offen, dass sie sich damals eingestand, in einer Partnerschaft nicht gesund agieren zu können. Außerdem wies sie darauf hin, wie oft alleinerziehende Mütter stigmatisiert werden, und bezeichnete es als "verdammt toll", unabhängig zu leben und die Mutterschaft auf ihre eigene Weise zu genießen. Auch wenn sie akzeptiert, dass ihre Töchter eines Tages möglicherweise eine andere Perspektive auf die Absenz eines Vaters hätten, empfindet sie ihren Weg als den für sie einzig richtigen.

In der Podcast-Folge äußerte sich Charlize auch darüber, dass sie sich bewusst gegen ein Liebesleben mit Kollegen aus Hollywood entschieden hat. "Nein, mein Gott. Nein, nein, nein", stellte sie klar. Sie halte es grundsätzlich nicht für klug, jemanden aus der eigenen Branche zu daten. Dating-Apps seien für sie ebenfalls keine Alternative. Die Schauspielerin fand deutliche Worte und nannte die Auswahl dort "eine verdammte Clown-Show". Vor allem Selfies aus dem Kleiderschrank oder Fotos von Männern mit anderen Frauen kämen für sie gar nicht infrage.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Töchtern Jackson und August

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Juni 2025