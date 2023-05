Mit dieser Schauspielerin würde Josie Hermer gerne drehen

Josie Hermer (19) will ganz nach oben. Die angehende Schauspielerin wird in der am 22.6.2023 erscheinenden Serie "Meme Girls" zu sehen sein. Neben ihr wird eine weitere bekannte Dame mitwirken: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Betty Taube (28) übernimmt ebenfalls eine kleine Rolle. Josie konnte bereits bei Schloss Einstein erste Erfahrungen im Schauspielbusiness sammeln. Ihr großer Traum: mit einer ganz bestimmten Schauspielerin zusammen zu drehen.

"Ich würde voll gerne mal mit Josefine Preuß (37) was machen, weil ich sie richtig cool finde. Und sie hat ja auch bei Schloss Einstein angefangen", verriet Josie im Interview mit Promiflash. Auch bei den Männern hat die Schauspielerin einen Wunsch: Elyas M'Barek (41). "Den kenne ich halt seit meiner Kindheit. Das wäre voll cool. Ich hab auch Türkisch für Anfänger richtig gerne geguckt", erklärte sie.

Wenn es um ihre Traumrolle geht, hat Josie auch genaue Vorstellungen: "Ich würde gerne mal was mit Tanzen machen, weil ich tanzen sehr mag. Oder was mit Singen", überlegte sie. Dennoch will sich die 19-Jährige nicht festlegen. "Aber ich würde in jede mögliche Rolle gerne mal schlüpfen, um einfach viele verschiedene Charaktere kennenzulernen", fügte Josie hinzu.

Anzeige

Getty Images Josefine Preuß, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Elyas M’Barek, Juni 2022

Anzeige

Instagram / josiehermer Josie Hermer, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de