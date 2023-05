Mit Betty Taube: Neue Serie über Sucht nach Social Media

Betty Taube (28) ergattert eine Schauspielrolle. Die Beauty hatte ihren großen Durchbruch, als sie 2014 in der neunten Staffel von Germany's next Topmodel das Halbfinale erreichte. Seitdem machte sie auch bereits Erfahrungen als Moderatorin oder als Schauspielerin. Im Netz nimmt Betty ihre Follower auch gerne in ihrem Alltag mit. Nun konnte die Beauty wieder eine kleine Rolle in einer Serie ergattern.

Ab dem 22.6.2023 ist "Meme Girls" auf RTL+ zu sehen. "In der Serie geht es um ein junges Mädchen, das wahrscheinlich mitten in der Pubertät steckt", verriet Betty vorab bereits im Interview mit Promiflash. Josie Hermer (19), die den Hauptcharakter spielt, bekommt von ihren Eltern dann allerdings Handyverbot. "Ich glaube, für so ein kleines Mädchen in dem Alter ist es das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und sie versucht, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen", erzählte das Model weiter.

Auch in welche Rolle Betty schlüpfen wird, plauderte sie bereits aus. "Ich übernehme die Rolle von Marla Mint. Ich bin sozusagen die Vorzeige-Influencerin – ihr Vorbild." Sind da auch Gemeinsamkeiten vorhanden? "Das Schöne ist, ich durfte in meiner Rolle einfach so sein wie ich bin. Deswegen würde ich mal sagen, ja", fügte die Influencerin abschließend hinzu.

