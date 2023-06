Beinverlängerung wegen Sex? Theresia Fischer hat gelogen!

Theresia Fischer (31) nennt die wahren Gründe. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat eine schmerzhafte Prozedur hinter sich: Sie ließ sich mittels zwei schwerwiegender Eingriffe die Beine um 14 Zentimeter verlängern. Lange hieß es, sie würde das für sich machen – und auch, um besseren Sex zu haben. So langsam rückt Theresia aber mit der Wahrheit raus und gibt zu, dass sie es hauptsächlich wegen ihres Ex-Mannes gemacht habe.

"Die Frage, warum ich mir die Beine verlängern lassen habe, kommt sehr häufig. Ich habe über Jahre gelogen", gibt das Model im Interview mit RTL zu. Sie habe es letztendlich nur wegen ihres damaligen Mannes Thomas Behrend gemacht. "Er hat mir das Gefühl gegeben, wenn du das so machst Theresia – du bist doch sowieso so anders und so bunt – stell dir vor, das wäre doch toll!", erinnert sich die 31-Jährige zurück. Sie habe derweil immer wieder als Ausrede genommen, dass besserer Sex ein großer Faktor in der Entscheidung gewesen sei.

Das sei auch in gewisser Weise wahr – denn nach der ersten Operation stimmten die Proportionen nicht mehr. "Also ich kann nur für meinen Teil sagen, ich habe das gespürt während des Sexes, dass es nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellt – noch vor der zweiten Beinverlängerung", erklärt sie. Theresias neuer Partner Stefan ist sich sicher, dass die Beinverlängerung nicht nötig gewesen wäre: "Das wär das Letzte gewesen, dass ich an meiner Partnerin herumbastele! Deswegen hätte ich sie so akzeptiert, wie sie ist. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie diesen ganzen schmerzhaften Weg nicht hätte gehen müssen."

