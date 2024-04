Hat Theresia Fischer Nachteil bei "Kampf der Realitystars?"

Die neue Staffel Kampf der Realitystars steht in den Startlöchern! Unter den Kandidaten ist die Influencerin Theresia Fischer (32), die in letzter Zeit vor allem deshalb in den Medien präsent war, weil sie sich die Beine zweimal verlängern ließ. Doch glaubt die 32-Jährige, dass es aufgrund der Eingriffe zu Einschränkungen bei den Spielen kommen könnte? "Ich habe aktuell noch Stäbe in den Beinen, aber ich glaube nicht, dass es zu Einschränkungen kommen wird, weil ich merke, dass ich fit und mobil bin", erzählt das Model gegenüber RTLZWEI und fügt hinzu: "Eventuell bin ich nicht ganz so schnell, aber vielleicht regelt das auch das Adrenalin im Moment der Aufregung."

Durch die Operation fühle sie sich "endlich wieder wohl" in ihrem Körper, obwohl solch ein Eingriff eigentlich gar nicht geplant gewesen war: "Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte eine Beinverlängerung im Leben nicht stattgefunden", verrät die Hamburgerin. Sie sei zwar mit ihrem Äußeren zufrieden gewesen, jedoch mit ihrem Inneren noch nicht im Reinen. Ihr Ex-Mann habe ihr letzten Endes den Impuls sowie die finanziellen Mittel geboten, um die Operation im Jahr 2016 durchführen zu lassen. Nach zwei Operationen ist die Influencerin 14 Zentimeter größer als vor der Prozedur und misst stolze 1,84 Meter.

Die Influencerin Theresia Fischer wurde durch ihre Teilnahme an der 14. Staffel Germany's Next Topmodel bekannt und konnte sich seitdem durch ihre offene, laute Art eine immense Reichweite aufbauen. Sie machte vor allem Schlagzeilen damit, dass sie ihrem Ex-Mann Thomas Behrend im "GNTM"-Finale das Jawort gab. Seit ihrer Teilnahme an der Castingshow ist sie als Influencerin und Realitystar tätig und war zuletzt in der Realityshow The 50 zu sehen. Inzwischen hinterfragt sie gängige Schönheitsideale und setzt sich für Body Positivity ein.

Instagram / theresiafischer Thomas Behrend und Theresia Fischer

ActionPress Theresia Fischer 2022 in Hamburg

