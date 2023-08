"Kindliche Power in mir": Will Theresia Fischer Nachwuchs?

Plant Theresia Fischer (31) eine Familie? Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin war bereits verheiratet. Doch ihre Liebe mit dem Dokumentarfilmer Thomas Behrend sollte nicht für immer sein. Anfang des Jahres machte sie ihre Beziehung zu ihrem neuen Freund Stefan öffentlich. Haben die beiden auch gemeinsame Zukunftspläne? Theresia verrät nun zumindest, ob sie sich vorstellen kann, eines Tages Mutter zu werden.

"Klar möchte ich irgendwann mal ein Kind haben", erzählt die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Eilig hat sie es damit aber offenbar nicht: "Ich habe noch so viel kindliche Power selbst in mir, was auch wichtig ist, was ich nie verlieren möchte, wo ich aber jetzt zu sage: Nein, ich fühle mich noch nicht bereit." Man solle sich selbst reif genug fühlen und nicht von der Gesellschaft unter Druck setzen lassen. "Man ist niemals zu alt für ein Kind", findet Theresia. Außerdem habe sie einen Hund: "Meine kleine Klopsi, die ist für mich wie ein Kind."

Mit Stefan hat die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin offenbar ihren Mister Right gefunden. "Wir zusammen gegen den Rest der Welt", schrieb sie vor wenigen Tagen zu einem Video, das sie fröhlich tanzend bei einem Open Air zeigt. Zudem stellte sie klar: "Stefan und mir kann keiner etwas anhaben, denn gemeinsam sind wir ziemlich geil."

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und ihr Freund Stefan im Februar 2023

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer mit ihrem Freund Stefan im Juni 2023

