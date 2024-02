Theresia Fischer bandelte schon während Ehe mit Stefan an!

Im September 2022 hatte Theresia Fischer (31) das Ehe-Aus mit Thomas Behrend verkündet. Nur wenige Monate später gab die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin das Liebes-Comeback mit ihrer Jugendliebe Stefan bekannt. In der Sendung "Wo die Liebe hinfällt - jedes Paar ist anders" erzählt die Influencerin nun – zwischen ihr und ihrem Neuen ging schon viel eher was. Tatsächlich bandelte Theresia mit Stefan schon während ihrer Ehe mit Thomas an.

In der aktuellen Folge verrät Theresia, dass sie und Stefan sich bereits annäherten, als sie noch Thomas zusammen war. Die Blondine betont, dass sie keine Affäre gehabt habe, sondern ein Doppelleben geführt habe. "Ich war in zwei Männer verliebt" , erklärt sie. Irgendwann hielt Stefan die Geheimniskrämerei jedoch nicht mehr aus – er setzte Theresia die Pistole auf die Brust. So musste sie sich entscheiden – entweder sie bleibe mit ihrem Ehemann zusammen oder sie ziehe zu ihm nach Freiburg.

Die Ehe zwischen Theresia und ihrem Ex Thomas soll sehr toxisch gewesen sein. Während ihrer knapp dreijährigen Ehe habe sie der Dokumentarfilmer immer sehr niedergemacht. Er sei auch der Auslöser gewesen, weshalb sich das Model ihre Beine verlängern ließ.

Instagram / theresiafischer Thomas Behrend und Theresia Fischer

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer mit ihrem Freund und ihrem Hund

ActionPress Theresia Fischer im Mai 2022 in Berlin

