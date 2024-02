Stefan will kein Baby: Liebeskrise bei Theresia Fischer!

Dieses Thema stellt ihre Beziehung auf die Probe! Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Thomas Behrend hat Theresia Fischer (31) nun in dem Zahnarzt Stefan die Liebe ihres Lebens gefunden. Der Altersunterschied von 26 Jahren stört die ehemalige GNTM-Kandidatin und ihren Liebsten nicht. Doch ein Thema sorgt für große Probleme bei dem Paar: Theresia und Stefan sind sich in Sachen Kinderwunsch uneinig!

"Ich wünsche mir unbedingt mindestens ein Kind in meinem Leben. Stefan weiß das. Er sagt ja auch, dass er sich das vorstellen kann. Aber trotzdem fühle ich mich manchmal wie in der Luft hängend", klagt Theresia in der Show "Wo die Liebe hinfällt" ihr Leid. Sie erhalte von ihrem Partner kein klares Ja zu einem gemeinsamen Baby – dabei wünsche sie sich nichts mehr als Nachwuchs mit ihm. "Stefan ist nun mal deutlich älter, ich möchte gerne auch einen Teil von ihm in meinem Leben haben, wenn er nicht mehr ist. Die Vorstellung, dann ohne ihn alleine dahinzusiechen, wäre der Horror", führt das Model aus.

Doch Stefan kann ihr diesen Herzenswunsch einfach nicht ohne schlechtes Gewissen erfüllen. "Ich möchte nicht, dass mein Kind mir eines Tages sagt: 'Wieso hast du mich in so eine kaputte Welt gesetzt?'", erläutert er seine Zweifel.

