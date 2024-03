"Nur ein Schmuckstück": Theresia Fischer schießt gegen Ex

Theresia Fischer (31) ist nicht mehr gut auf ihren Ex Thomas Behrend zu sprechen. Das einstige Germany's Next Topmodel-Girl heiratete ihren Liebsten 2019 im großen Finale der Castingshow. Doch 2022 war die Liebe schon wieder vorbei. Für ihren Ex, der ihr zwei Beinverlängerungen finanziert hatte, hat das Model auch Jahre nach der Trennung keine netten Worte übrig, wie Theresia im Bunte-Interview deutlich macht: "Während meiner Ehe habe ich mich beschnitten gefühlt und gar nicht bemerkt, wie ich immer kleiner und höriger wurde. Oft hatte ich das Gefühl, ich bin nur ein Schmuckstück an der Seite eines Mannes, der mich quasi ausstellen möchte."

Mittlerweile ist die 31-Jährige wieder verliebt – und zwar in ihre Jugendliebe Stefan. Mit ihm habe die Blondine einen richtig guten Fang gemacht: "Da habe ich zum ersten Mal begriffen, wie es ist, wenn ein Mensch an deiner Seite dich nicht nur wegen deines Äußeren liebt, sondern wegen deines Inneren." Impliziert Theresia etwa damit, dass Ex Thomas sie nur wegen ihrer Optik geliebt habe? Immerhin sponserte er ihr die Beinverlängerungen...

Auch wenn die Reality-TV-Bekanntheit total von ihrem Stefan schwärmt, gibt es Themen in ihrer Beziehung, bei denen sich die Turteltauben uneinig sind. "Ich wünsche mir unbedingt mindestens ein Kind in meinem Leben. Stefan weiß das. Er sagt ja auch, dass er sich das vorstellen kann. Aber trotzdem fühle ich mich manchmal wie in der Luft hängend", klagte Theresia in der Show "Wo die Liebe hinfällt" ihr Leid. Ihr Partner wollte sich bislang nicht deutlich zu einem gemeinsamen Baby bekennen. "Stefan ist nun mal deutlich älter, ich möchte gerne auch einen Teil von ihm in meinem Leben haben, wenn er nicht mehr ist. Die Vorstellung, dann ohne ihn alleine dahinzusiechen, wäre der Horror", erklärte sie.

Thomas Behrend und Theresia Fischer

Theresia Fischer mit ihrem Freund und ihrem Hund

