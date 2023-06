Fußballfans bezeichnen Vereinschef Ronaldo als "Katastrophe"

Die Fans sind sauer und haben eine ganz bestimmte Forderung! Als Fußballer hatte sich Ronaldo weltweit einen Namen als Profikicker gemacht. Im Jahr 1996 wurde der brasilianische Sportler sogar zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gekürt. Seit 2018 ist der Unternehmer Präsident des spanischen Profifußballvereins Real Valladolid. Nach dem Abstieg des Klubs in die zweite Liga fordern Fans nun den sofortigen Abtritt von Ronaldo!

Am letzten Spieltag der spanischen Profiliga wurde klar: Der Verein des 46-jährigen Vereinsinhabers steigt ab und wird in der kommenden Saison in der zweiten Liga, der Segunda División, spielen. Laut dem spanischen Sportmagazin Eldesmarque sind die Fans des Vereins nun ziemlich wütend – und regen sich öffentlich über den Unternehmer auf.

Die Fans fordern sogar den Rücktritt des Klubchefs! "Er soll den Verein verkaufen und jetzt gehen. Er hat uns Europa versprochen und jetzt steigen wir ab" oder " Wir haben uns den Abstiegskampf geliefert und nicht einen einzigen Torschuss abgegeben. [...] Ronaldo ist eine Katastrophe", heißt es unter anderem seitens der verärgerten Fans.

Anzeige

Getty Images Ronaldo im Juni 1997

Anzeige

Getty Images Ronaldo, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Ronaldo, ehemaliger Fußballprofi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de