Die Fußballlegende Ronaldo hat zum dritten Mal geheiratet!

Ronaldo wagt einen neuen Versuch! Bereits seit sieben Jahren ist der einstige Profifußballer mit seiner Freundin Celina Locks zusammen. Dass das Model 14 Jahre jüngster ist als sein Partner, scheint die Turteltauben nicht zu stören: Im Januar stellte der Brasilianer seiner Liebsten auch die Frage aller Fragen. Jetzt war es auch schon so weit: Ronaldo hat seine Partnerin Celina geheiratet!

Das Hochzeitsbild teilt das Paar überglücklich auf Instagram. Darauf laufen die beiden Hand in Hand durch ein Spalier ihrer Gäste und werden mit Blütenblättern beworfen. An ihrem großen Tag entschied sich Celina für ein schulterfreies weißes Kleid, auf das große weiße Tropfen genäht sind. Auch Ronaldo strahlt ganz in Weiß: Unter seinem Anzug trägt er ein lockeres Leinenshirt. Die Hochzeit fand im kleinen Rahmen auf Ibiza statt. "Heute haben wir unsere Familien für eine intime religiöse Feier zusammengebracht. Und so begann eine Woche mit vielen Feiern...", verrät Celina.

Für Ronaldo ist es schon die dritte Ehe. Die Fußballlegende war von 1999 bis 2003 mit der Sportlerin Milene Domingues verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Anschließend heiratete er Daniella Cicarelli. Mit seiner Ex-Verlobten Maria Beatriz Antony hat er zudem eine 2008 geborene Tochter und einen weiteren Sohn aus einer Affäre.

Instagram / ronaldo Celina Locks und Ronaldo im März 2021

Getty Images Fußballer Ronaldo bei einem Freundschaftsspiel 2011

Instagram / celinalocks Ronaldo und Celina Locks an Weihnachten

