Für Brasilien! Diese Supermodels feuern die WM-Kicker an

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist momentan in vollem Gange. Die Fußballnation Brasilien konnte in der Geschichte des Turniers bereits fünf Siege einfahren und ist damit das erfolgreichste Team weltweit. Auch dieses Jahr stehen die Chancen der Südamerikaner wieder gut. Nicht nur erfolgreiche Kicker bringt das fünftgrößte Land der Erde immer wieder hervor – auch megaviele Supermodels stammen aus Brasilien. Diese Laufstegschönheiten lassen es sich nicht nehmen, ihre Elf gebührend anzufeuern!

Das internationale Topmodel Alessandra Ambrosio (41) teilte jetzt einige Schnappschüsse aus dem Stadion auf Instagram. Dazu schrieb sie: "Brasilien vertreten!" Sie war offenbar bei dem Spiel ihrer Heimatnation gegen Kamerun vor Ort. Unter anderem posiert die 41-Jährige auf einem Foto mit dem ebenfalls brasilianischen Model Lais Ribeiro (32). Ein anderes Bild zeigt die beiden Victoria's Secret-Engel gemeinsam mit dem ehemaligen Nationalspieler Ronaldo und seiner Freundin Celina Locks.

Kein Wunder, dass Alessandra ihre Fußball-Mannschaft leidenschaftlich anfeuert, denn die Zweifachmama liebt jegliche Art von Sport. Ob Work-out-Sessions, Pilates oder Volleyball am Strand: Die "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Darstellerin ist superaktiv!

Instagram / alessandraambrosio Lais Ribeiro, Ronaldo, Celina Locks und Alessandra Ambrosio, Dezember 2022

Getty Images Lais Ribeiro im September 2019

CrownMedia/MEGA Alessandra Ambrosio in Santa Monica

