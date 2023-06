Todesursache bekannt: Gangsta Boo (43) starb an Überdosis!

Der Autopsie-Bericht liegt vor! Lola Chantrelle Mitchell wurde unter ihrem Künstlernamen Gangsta Boo (✝43) weltweit als Rapperin bekannt. Am Neujahrstag wurde die 43-Jährige bewusstlos in einem Haus in Memphis aufgefunden – trotz der Bemühungen, sie wiederzubeleben, verstarb die Musikerin noch am Tatort. Lange Zeit wurde die offizielle Todesursache der Sängerin nicht bekannt gegeben. Jetzt steht fest: Gangsta Boo verstarb an einer Drogenüberdosis!

Zwar wurden unmittelbar nach ihrem Tod polizeiliche Ermittlungen eingeleitet, doch die Todesursache blieb lange Zeit unbekannt. Ein halbes Jahr später liegt Fox13 nun ihr offizieller Autopsie-Bericht vor. Gangsta Boo soll an einer Überdosis gestorben sein – eine Mischung aus Fentanyl, Kokain und Alkohol.

Die Sängerin startete ihre Karriere in den Neunzigern und wurde schnell zu einer beliebten Künstlerin – und zu einer der wenigen Frauen im Rap-Biz. Sie schloss sich mit Lord Infamous, Crunchy Black und Koopsta Knicca zusammen und gründete mit ihnen zusammen Three 6 Mafia.

Getty Images Gangsta Boo, ehemaliges Three-6-Mafia-Mitglied

Instagram / djpaulkom Gangsta Boo, Rapperin

Getty Images Gangsta Boo im April 2015

