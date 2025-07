Das ist einer der letzten Wünsche von krankem Bruce Willis

Bruce Willis (70), der legendäre Schauspieler und Star aus Filmen wie "Stirb langsam", steht aufgrund seiner fortschreitenden Demenzerkrankung vor großen Herausforderungen. Zu seinem 70. Geburtstag, den er bereits im März gefeiert hat, gab es dennoch gute Neuigkeiten: Laut seiner Tochter Rumer (36) soll es ihm den Umständen entsprechend gut gehen. Ein großer Wunsch des fünffachen Vaters wurde dabei laut oe24 publik. Bruce möchte noch einmal nach Deutschland reisen, genauer gesagt nach Idar-Oberstein, wo er 1955 geboren wurde. Die Unterstützung seiner Familie, darunter Ehefrau Emma Willis, Ex-Frau Demi Moore (62) sowie seine Töchter, dürfte ihm dabei gewiss sein.

Bereits in seinen jungen Jahren zog die Familie des heutigen Weltstars in die Vereinigten Staaten, doch Deutschland blieb bis heute ein wichtiger Ort für ihn. "Bruce wünscht sich so sehr, noch einmal seine alte, deutsche Heimat zu sehen", erklärte Wilfried Gliem, ein Mitglied der Wildecker Herzbuben, der mit Bruce über seine Familie verschwägert ist. Ob die Reise nach Idar-Oberstein am Ende tatsächlich realisiert werden kann, bleibt aktuell jedoch unklar.

Schon der diesjährige Vatertag bedeutete unter anderem für seine Tochter Rumer Willis eine emotionale Bewährungsprobe. In einem bewegenden Instagram-Post brachte sie ihre Gefühle zum Ausdruck: "Heute ist es schwer, ich fühle einen tiefen Schmerz in meiner Brust, mit dir zu reden und dir alles zu sagen, was ich tue und was in meinem Leben los ist." Die Schauspielerin teilte Erinnerungen daran, wie sehr ihr die Gespräche und die Nähe zu ihrem Vater fehlen. Dennoch zeigte sie sich dankbar, Bruce noch an ihrer Seite zu wissen. "Ich kann dich immer noch halten und umarmen und deine Wange küssen", schrieb sie.

Getty Images Bruce Willis in London, Januar 2019

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Emma Heming Willis, Demi Moore und ihre Patchwork-Familie, Juli 2020

Instagram / rumerwillis Rumer und Bruce Willis, Vater und Tochter