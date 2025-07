Streit mit Dominic: Katharina Eisenblut spaltet ihre Fans

Katharina Eisenblut (31) gewährt ihren Followern tagtäglich Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Lebens – so auch diesmal: Auf Instagram berichtet die Sängerin vom ersten großen Streit mit ihrem Verlobten Dominic Höppner, der es in sich hatte. Laut ihrer Schilderung fuhr Dominic daraufhin mit den Kindern weg, um ihr Zeit für sich zu geben. Doch der Kummer über die Auseinandersetzung scheint die DSDS-Bekanntheit schnell einzuholen: Sie steigt ins Auto, fährt ihrer Familie hinterher und sucht die Versöhnung. "Ich komme, um mich zu entschuldigen. Und ich hab dir einen Energydrink mitgebracht, damit du wieder Kraft bekommst. Nimmst du meine Entschuldigung an?", erklärt sie ihrem Partner – der ihr Friedensangebot annimmt und sie liebevoll küsst.

Die Reaktionen auf das Video fallen jedoch gemischt aus. Viele Follower loben die Echtheit, die das Paar in diesem Moment zeigt, und betonen, wie authentisch und nahbar die Situation wirkt. "Schön, dass man auch mal die Realität sieht. Ich finde euch prima" oder "Wie schön, dass ihr auch solche Seiten zeigt – ein Streit gehört zu jeder gesunden Beziehung oder Ehe dazu", kommentieren einige Nutzer unter Katharinas Beitrag. Andere hingegen sehen den geteilten Moment kritisch: "Und das muss man dann gleich filmen?", fragt sich ein User, während ein weiterer anmerkt: "Ganz wichtig, so was erst mal auf Instagram zu posten, anstatt es privat in Ruhe zu klären."

Die 31-Jährige und Dominic gehen seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Nach einigen Spekulationen um ihren Beziehungsstatus bestätigte sie im Frühjahr 2024, wieder in festen Händen zu sein. Rund ein halbes Jahr später verkündete Katharina dann voller Stolz, dass das Paar sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Anfang dieses Jahres wagten die Influencerin und ihr Partner schließlich den nächsten großen Schritt: Der Unternehmer ging in Paris vor seiner Liebsten auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Im April krönte schließlich die Geburt ihrer Tochter Emilia das gemeinsame Glück.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Verlobter Dominic Höppner, Juli 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, 2025