Hingucker: Cha Eunwoo stiehlt bei Modenschau allen die Show!

Er bringt die Herzen seiner Fans zum Schmelzen! Cha Eunwoo (26) hatte zusammen mit seiner K-Pop-Gruppe Astro 2016 sein Debüt gegeben. Mit Hits wie "Blue Flame" oder "Crazy Sexy Cool" erzeugen die Jungs seither echte Ohrwürmer. In den vergangenen Jahren hatte sich Lee Dongmin, wie Eunwoo bürgerlich heißt, aber auch als Schauspieler und Model einen Namen gemacht. Aktuell befindet er sich in Paris und sorgte bei einer Fashionshow für Aufmerksamkeit!

Am Wochenende endete in Frankreich die berühmt-berüchtigte Paris Fashion Week. Zum Modespektakel waren auch einige südkoreanische Superstars in die Stadt der Liebe gereist – so auch Eunwoo. Der "True Beauty"-Darsteller kam, um sich die neueste Herbst-Winter-Kollektion von Dior anzusehen. Dabei wurde der 26-Jährige selbst zum Hingucker. In einer oversized Schlaghose und einem hellgrauen Oberteil im Blazer-Stil posierte Eunwoo selbstsicher, während seine Unterstützer aus dem Staunen gar nicht mehr herauskamen.

Eunwoos Fans freuten sich offenbar ganz besonders, ihn zu sehen – vor allem, weil der K-Pop-Star wieder deutlich besser aussah. Im Mai hatte er nämlich einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Sein Bandkollege Moonbin (✝25) war tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Warum er starb, ist bis heute nicht ganz klar.

Anzeige

Getty Images Cha Eunwoo im September 2922

Anzeige

Getty Images Cha Eunwoo im Juni 2023

Anzeige

Instagram / moon_ko_ng Moonbin im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de