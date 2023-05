Auftritt nach Moonbins Tod: Bandkollege wirkt gebrochen!

Für ihn ist sichtlich eine Welt zerbrochen! Die K-Pop-Welt befindet sich in tiefer Trauer. Am 19. April war Moonbin (✝25), Sänger der beliebten Gruppe Astro, leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Bis heute ist unklar, warum der Südkoreaner so jung aus dem Leben schied. Im Netz trauern seine Fans und gedenken seiner mit liebevollen Widmungen. Auch seine Bandkollegen MJ, Jinjin, Sanha und Eunwoo verabschiedeten sich bereits – nun mussten sie jedoch an ihre Arbeit zurückkehren. Und besonders Cha Eunwoo (26) wirkt nach Moonbins Tod gebrochen...

Bereits am Wochenende musste der 26-Jährige wieder seine Arbeit aufnehmen und für ein Event nach Thailand reisen. Via TikTok gingen zahlreiche Videos seines ersten Auftrittes viral. Der Grund: Eunwoo wirkte traurig und gedanklich abwesend – mit glasigen Augen brachte der "Blue Flame"-Interpret kaum mehr als ein schwaches Lächeln hervor. Als er eine Ballade performte, weinte er zwar nicht, wirkte aber sichtlich mitgenommen. Im Netz zeigten sich seine Unterstützer dennoch stolz. "Eunwoo, du hast das gestern so gut gemacht", schrieb beispielsweise ein User.

Kurz nach Moonbins plötzlichem Tod hatte auch seine jüngere Schwester Moonsua ihm mit rührenden Zeilen den Tribut gezollt. Sie ist ebenfalls als Sängerin tätig. "Mein Bruder, ich bin es, deine einzige und geliebte Schwester. [...] Ich habe so sehr geweint, aber damit werde ich nun aufhören. Fortan werde ich mehr lächeln", schrieb sie in einem Brief, welchen sie an der Gedenkstätte des K-Pop-Idols in Seoul hinterlegte.

Instagram / eunwoo.o_c Cha Eunwoo im Oktober 2022

Instagram / moon_ko_ng Jinjin, Moonbin, Eunwoo, Sanha, MJ und Rocky, Astro-Mitglieder

Instagram / a_us_noom Moonbin und seine Schwester Moonsua, K-Pop-Stars

