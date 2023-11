Auf Preisverleihung mit Cha Eunwoo gab es Messerstecherei!

Ein Schockmoment für alle Beteiligten! Hinter Cha Eunwoo (26) liegen schwere Monate. Erst im April musste der K-Pop-Star der Boygroup Astro einen schrecklichen Verlust hinnehmen. Sein Kollege Moonbin (✝25) starb völlig überraschend. Bis heute ist nicht klar, warum der Sänger so jung aus dem Leben schied. Bereits kurz nach seinem Tod versuchte sich Eunwoo mit seiner Arbeit abzulenken. Inzwischen geht es dem Schauspieler wohl wieder besser. Doch nun erlebt Eunwoo wieder etwas Schlimmes...

In Yokohama kam es gestern bei den MTV Video Music Awards Japan zu einer Messerstecherei! Der Vorfall ereignete sich in der K-Arena Yokohama, wo die Preisverleihung gerade im vollen Gange war, wie MyDaily berichtete. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde eine Frau in ihren 40ern von einem Angreifer in den Unterleib gestochen. Außer ihr wurde glücklicherweise niemand verletzt. Auch Eunwoo blieb unversehrt und kam mit dem Schrecken davon, wie seine Agentur Fantagio bestätigte.

Das Motiv des Täters ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei nahm ihn fest. Die verletzte Frau wurde nach dem Vorfall mit mittelschweren Verletzungen direkt ins Krankenhaus gebracht. Über ihren aktuellen Zustand sind ebenfalls keine genaueren Infos bekannt.

Anzeige

Getty Images Cha Eunwoo bei den Blue Dragon Series Awards in Seoul, Juli 2023

Anzeige

Instagram / eunwoo.o_c Cha Eunwoo im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Cha Eunwoo im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de