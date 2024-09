Pure Eleganz: Cha Eunwoo strahlt auf der Paris Fashion Week

Cha Eunwoo (27) beweist, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer auf der Paris Fashion Week mit ihrem Auftreten begeistern können. Zu Gast bei der Saint-Laurent-Modenschau in der französischen Hauptstadt zieht der K-Pop-Star der Boygroup Astro mit seinem Look alle Blicke auf sich: Er trägt einen stilvollen dunkelbraunen Anzug und kombiniert dazu ein gleichfarbiges Hemd sowie eine Krawatte. Seine Haare sind passend zu seinem eleganten Outfit glatt zurückgekämmt, während ihm lediglich eine einzelne Strähne in die Stirn fällt.

Doch nicht nur der 26-Jährige überzeugt in Paris, auch er selbst scheint beeindruckt von dem Event – und bringt seine Freude mit einem Beitrag auf Instagram zum Ausdruck. "Vielen Dank für das tolle Erlebnis", schreibt Eunwoo darunter und veröffentlicht eine Reihe an Aufnahmen, mit denen er seinen Fans einen Eindruck in seinen Abend gewährt. Neben einem Spiegel-Selfie postet er Schnappschüsse, die ihn während der Modenschau zeigen, und Videos, in denen er für die Fotografen posiert und ein Interview gibt.

Lee Dongmin, wie Eunwoo mit bürgerlichem Namen heißt, erlangte als Mitglied der K-Pop-Gruppe Astro Bekanntheit. Doch nicht nur das: In den letzten Jahren machte er sich außerdem als Schauspieler und Model einen Namen. Daher dürfte sein strahlender Auftritt bei der Paris Fashion Week niemanden überraschen. Schon im vergangenen Jahr beeindruckte er mit seinem Auftreten: Im Juni 2023 besuchte er die Dior-Modenschau der Herbst-Winter-Kollektion und stahl vor Ort allen die Show, als er in einer Oversized-Schlaghose und einem hellgrauen Oberteil im Blazer-Stil erschien.

Instagram / eunwo.o_c Cha Eunwoo im September 2024

Getty Images Cha Eunwoo im Juni 2023

