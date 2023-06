"Ruby taucht ab"-Rolle: So bereitete sich Annie Murphy vor!

Annie Murphy (36) gewährt einen Einblick in ihre Vorbereitung! Die kanadische Schauspielerin erlangte durch Serien wie "Russian Doll" oder auch "Schitt's Creek", in der sie fünf Jahre lang mitwirkte, Bekanntheit. Doch der TV-Star probiert auch gerne mal etwas Neues aus: Für den Animationsfilm "Ruby taucht ab" lieh sie der Schurkin Chelsea ihre Stimme. Aber wie genau bereitete sich Annie darauf vor? Promiflash hat mal nachgehakt!

Im Interview mit Promiflash ließ sich die 26-Jährige nun ein wenig in die Karten schauen. "Ich habe das Skript ein paar Mal gelesen und habe es dann einfach versucht. Ich hatte das Glück [...], dass coole Leute da waren, die Ideen reingeworfen haben und die mir durch jede Szene geholfen haben", erklärte sie. Welche Szenen mochte sie eigentlich am meisten? "Als Chelsea zum ersten Mal in die Schule kommt und sich den anderen vorstellt. [...] Und als sie sich in die böse Meerjungfrau verwandelt. Das war ziemlich cool", berichtete Annie strahlend.

In der Rolle des Bösewichts fühlte sich Annie im Übrigen pudelwohl. "Es war komischerweise sehr therapeutisch und befreiend. Ich habe vorher noch nie so eine Rolle gespielt und es fühlte sich echt gut an", verriet sie Promiflash. Es habe ihr eine Menge Spaß bereitet.

Annie Murphy im Juni 2023

Annie Murphy, Schauspielerin

Annie Murphy im Juni 2021

