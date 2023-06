So ging es Annie Murphy mit "Ruby taucht ab"-Bösewichtrolle

Wie ging es Annie Murphy (36) mit dieser Rolle? Die Schauspielerin spielte schon in zahlreichen Filmen und Serien mit. Unter anderem war sie fünf Jahre lang ein fester Bestandteil der Serie "Schitt's Creek"! Nun lieh die Kanadierin ihre Stimme der Chelsea in dem Animationsfilm "Ruby taucht ab" – und ist dabei die Schurkin! Promiflash hakt jetzt bei ihr nach: Wie ging es Annie mit ihrer Bösewichtrolle?

"Ich hatte so viel Spaß, den Bösewicht zu spielen. Fast schon zu viel Spaß!", witzelt die 36-Jährige im Interview mit Promiflash. In "Ruby taucht ab" spielt sie nämlich eine böse Meerjungfrau, was ziemlich spannend war. "Es war komischerweise sehr therapeutisch und befreiend. Ich habe vorher noch nie so eine Rolle gespielt und es fühlte sich echt gut an", führt Annie weiter aus. Sie könne sich definitiv noch weitere solche Rollen vorstellen!

Allgemein ist Annie richtig begeistert von dem Kinderfilm. "Ich liebe das Konzept, weil man das vorher noch nie wirklich gesehen hat. Meerjungfrauen waren vorher immer das, was alle sein wollten. [...] Zu sehen, dass eine Meerjungfrau eigentlich die Böse ist, ist ein cooler Twist", erklärt die "Black Mirror"-Darstellerin.

© 2023 DreamWorks Animation Annie Murphy im Synchronstudio

Getty Images Annie Murphy, Schauspielerin

Getty Images Annie Murphy, 2022

