Neuzugang: So aufregend war Josephine Martz' Start bei AWZ

Für Josephine Martz beginnt gerade ein neues Kapitel. Die Schauspielerin ist seit dem Sommer Teil der Vorabendserie Alles was zählt. Im Gespräch mit Promiflash nennt sie diese Erfahrung "wahnsinnig aufregend" und erzählt: "Es war echt verrückt, egal wem ich davon erzählt habe, jeder kannte AWZ! Ich wusste ja überhaupt nicht, was mich erwartet." Die gebürtige Hamburgerin hatte zwar mit 17 Jahren schon einmal eine Daily gedreht, doch bei der Produktion in Essen habe sie alles ganz anders wahrgenommen.

Bei Josephines anfänglicher Aufregung halfen ihr vor allem die Kollegen am Set. Im Promiflash-Interview schwärmt sie: "Ich wurde selten bei einem neuen Engagement mit so offenen Armen empfangen wie hier bei AWZ – sowohl vom Cast als auch vom gesamten Team dahinter. Manche kommen jetzt, nachdem ich schon seit zwei Monaten drehe, immer noch jeden Tag zu mir und fragen, wie es mir geht, das ist supersüß." Die TV-Bekanntheit habe sich auf Anhieb wohlgefühlt und sei begeistert von dem tollen Arbeitsumfeld gewesen.

Josephine hat schon einige Erfahrungen vor der Kamera gesammelt. Zuletzt war sie bei der "SOKO Stuttgart" sowie im Netflix-Film "Die Liebeskümmerer" zu sehen. Bei "Die jungen Ärzte" durfte sie außerdem in der Rolle einer Boxerin ihre sportlichen Fähigkeiten beweisen. Auch Fans der Comedyserie Die Discounter dürfte Josephine bekannt vorkommen. 2021 spielte sie in der Produktion von Bruno Alexander und Co. eine Abiturientin, die die Mitarbeiter des Supermarkts um den Finger wickeln wollten.

