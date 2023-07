Mit fast 40: So hat sich Micaela Schäfers Sexleben verändert

Sie hat kein Problem mit dem Älterwerden! Das Erotikmodel Micaela Schäfer (39) ist seit 2006 Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Damals hatte sich die Leipzigerin als Kandidatin bei Heidi Klums (50) Castingshow Germany's next Topmodel einen Namen gemacht. Mittlerweile ist Micaela als Erotikmodel erfolgreich und freut sich in diesem Jahr auf den Meilenstein ihres 40. Geburtstags. Sie verrät nun: So sieht ihr Sexleben mit fast 40 aus!

Im Gespräch mit Bild verrät die Powerfrau, dass ihr der neue Lebensabschnitt keine Angst einjage: "40 ist für mich das neue 20. Jetzt geht es noch einmal richtig los." Auch in Bezug auf ihr Sexleben könne die TV-Darstellerin viel Positives berichten: "Über sexuelle Aktivitäten kann ich mich nicht beschweren. Ich nehme mir mit zunehmendem Alter, was ich möchte. Ich bin auch beim Sex selbstbewusster." Sie wolle aus diesem Grund definitiv keine 20 mehr sein.

Erst vor Kurzem hatte Micaela verraten, dass sie zu ihrem runden Geburtstag im November eine große Feier plane: "Ich gebe definitiv zum 40. eine Mega-Sause. Ich will ganz viele Leute einladen, viele Promis, viel Presse, viele Wegbegleiter." Unter anderem wolle sie auch einige ihrer Ex-Freunde auf die Gästeliste setzen.

Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer bei der "Spiel mit der Zeit"-Premiere 2017

Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer beim "Charity Red Carpet Dinner"

Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de