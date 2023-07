"All My Children"-Star Jeffrey Carlson stirbt mit 48 Jahren

Die Fernsehwelt muss einen schweren Verlust verkraften. Jeffrey Carlson war ein richtiges Allround-Talent. Er war als Broadway-, Film- und Fernsehschauspieler und Sänger tätig. Durch seine Rolle als Transgender-Figur Zoe in der langjährigen Tagesseifenoper "All My Children" wurde er allerseits bekannt. Doch nun müssen Fans von Jeffrey sehr stark sein, denn es gibt traurige Neuigkeiten: Der US-amerikanische TV-Star ist mit nur 48 Jahren verstorben.

Adam Feldman von Time Out New York schrieb auf Twitter eine emotionale Nachricht: "Ruhe in Frieden, Jeffrey Carlson, 48, Star des Broadways (Billy in 'The Goat', Marilyn in 'Taboo') und des Fernsehens (die bahnbrechende Trans-Figur Zoe in 'All My Children')." Adam blickte auf Jeffreys Karriere zurück: "Ich habe ihn zum ersten Mal in einem Stück von Lee Blessing namens 'Thief River' gesehen, als er noch in Juilliard war – und es war klar, dass er etwas Besonderes ist." Zu den Umständen seines Todes sind bisher keine Details bekannt.

Jeffery wurde in Kalifornien geboren. Im Jahr 2006 begann er mit der Schauspielerei in der Serie "All My Children". Im August 2006 spielte Jeffrey zum ersten Mal die Hauptrolle in der erfolgreichen Fernsehshow. In der Serie spielte er zunächst einen britischen Rockstar namens Zarf. Einige Monate später kehrte er in die Rolle zurück und seine Figur entpuppte sich als eine Transgender-Frau namens Zoe. Jeffrey ist damit der erste Schauspieler, der eine Transgender-Figur im Tagesfernsehen spielte.

Jeffrey Carlson, Schauspieler

Jeffrey Carlson, Dezember 2003

Jeffrey Carlson, Januar 2003

