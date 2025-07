Nach Handy-Raub: "Bridgerton"-Star wohnt wieder bei Mutter

Die Bridgerton-Bekanntheit Genevieve Chenneour (27) hat ihre bisherige Wahlheimat London verlassen und ist laut LBC zurück zu ihrer Mutter gezogen. Die Schauspielerin wurde im Februar Opfer eines Überfalls. Sie saß in einem Café in London, als ein Täter ihr Handy entriss und sie dabei bedrohte. Während des Vorfalls zeigte Genevieve Mut und wehrte sich mit Unterstützung ihres damaligen Freundes Carlo Kureishi energisch gegen den Angreifer. Der 18-jährige Täter wurde kürzlich zu 22 Monaten Haft verurteilt, doch Genevieve fühlt sich weiterhin unsicher und hat sich entschieden, der britischen Hauptstadt den Rücken zu kehren.

In einem Interview mit The Times verriet die 27-Jährige weitere erschreckende Details zu dem Überfall. "Ich bin auf seinen Rücken gestiegen [...]. Dann drohte er, mich abzustechen, und ich dachte, er würde mich umbringen. Ich hatte schreckliche Angst", gab die Schauspielerin preis. Sie leidet seither unter Angstzuständen, traumatischen Träumen und der Belastung, ihrem Hund wieder beizubringen, anderen Menschen zu vertrauen. Ihre Karriere, die von der Präsenz in London abhängt, sieht sie ebenfalls als potenziell gefährdet.

Genevieve begann ihre Karriere als Synchronschwimmerin und ist auch in anderen sportlichen Disziplinen wie dem Boxen aktiv. Doch erst mit ihrem Einstieg in die Schauspielwelt begann ihre mediale Aufmerksamkeit zu wachsen, insbesondere seit sie in "Bridgerton" die Rolle der Clara Livingston übernahm. In der beliebten Netflix-Serie spielt Genevieve eine Bekannte der Bridgerton-Familie. Als Miss Livingston taucht sie im Zusammenhang mit anderen Figuren auf, spielt jedoch keine Hauptrolle.

