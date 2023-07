Keke Palmer hatte sich sexuell über Jahre nicht ausgelebt

Keke Palmer (29) plaudert über ihr Sexleben! Aktuell läuft es für die Schauspielerin in Sachen Liebe ziemlich rund. Im Februar dieses Jahres durfte sie gemeinsam mit ihrem Partner Darius Jackson ihr erstes Baby auf der Welt willkommen heißen: Ihr Sohn Leodis Andrellton Jackson wurde geboren. Bis sie im Umgang mit ihrer Sexualität offener wurde, hat es aber einige Zeit gedauert. Keke traute sich früher nicht, sich sexuell auszuleben!

In "The Best Podcast Ever with Raven and Miranda" erzählte die 29-Jährige, dass sie ihre Sexualität jahrelang unterdrückt habe, bis sie ein wenig herumexperimentiert habe: "Es gab einen Moment in meinem Leben, in dem ich mich fragte: Kann ich ich selbst sein?" Sie habe vermeiden wollen, dass ihre Familie davon erfährt, dass sie neue Dinge ausprobieren möchte. Da sie auf Männer stand, habe sie zunächst gedacht, Sex sei nichts, worüber man reden müsse.

Dabei habe Keke später festegestellt, dass sich ihre Eltern nie um Sexualität oder solche Sachen geschert hatten. "Das weiß ich, seit sie gesehen haben, wie frei ich war. Mit wem auch immer ich mich verabreden wollte – sie sagten: 'Wen kümmert es'", erinnerte sich die TV-Persönlichkeit.

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

Getty Images Keke Palmer bei der Annual Academy Museum Gala, Oktober 2022

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

