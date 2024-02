Am Set: So süß kuschelt Keke Palmer mit ihrem Söhnchen Leo

Sie genießt ihr Mama-Dasein. Als Schauspielerin konnte Keke Palmer (30) schon so einige Erfolge verbuchen. Nach Serien wie mitunter "Scream Queens", spielte die US-Amerikanerin auch bereits an der Seite von Jennifer Lopez (54) in der Krimi-Komödie "Hustlers". Privat scheint sie jedoch vor allem eine Rolle ganz besonders zu genießen – die der Mama. Im Februar letzten Jahres bekam sie zum ersten Mal Nachwuchs. Am Set ihres neuesten Films sorgt Keke nun für einen süßen Mutter-Sohn-Moment.

Nach einem langen Tag am Set von "The Pickup" strahlt die 30-Jährige bis über beide Ohren. Der Grund: Ihr fast einjähriger Spross. Denn dieser besucht seine berühmte Mama offenbar ganz überraschend bei der Arbeit. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie Keke ihren Kleinen sichtlich glücklich in die Arme schließt. Dabei wird auch deutlich, dass Leo in Sachen Fashion ganz nach der Schauspielerin kommt. Komplett aufeinander abgestimmt rocken sowohl Mama als auch Sohn eine lässige, schwarze Mütze.

Während die Aufnahmen Keke sichtlich ausgelassen zeigen, macht sie aktuell jedoch keine besonders einfache Zeit durch. Noch immer befindet sie sich mit ihrem Ex Darius Jackson im Rechtsstreit. Das scheint sie auch emotional zu belasten. "Manchmal wollen die Leute nicht dein Freund sein, sie wollen nur nicht dein Feind sein", schrieb sie erst vor Kurzem inmitten der Auseinandersetzung auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, 2024

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de