Trotz Trennung und Co.: Keke Palmer war noch nie so happy!

Es ist viel passiert! Keke Palmer (30) und Darius Jackson durften im Februar vergangenen Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Das Paar trennte sich jedoch kurz danach. Die Schauspielerin warf dem Sportler häusliche Gewalt vor und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex. Ihr wurde nun das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn Leodis zugesprochen. Wie geht es Keke nach dem turbulenten Jahr?

Vor wenigen Tagen teilte die 30-Jährige via Instagram ein Video aus ihrem Neujahrsurlaub. In der Bildunterschrift listete die Beauty ihre Ziele für 2024 auf. Das Jahr habe schon so begonnen, wie sie es sich erhofft habe. "Schau dir mein Lächeln an! Ich erkenne mich selbst nicht", betonte die Sängerin. Sie fügte noch hinzu: "Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben!" Bereits in einem früheren Post hatte sie erklärt, wie stolz sie auf ihre persönliche Entwicklung des vergangenen Jahres sei und dass sie ihr Leben einfach nur in vollen Zügen genießen wolle.

In dem damaligen Antrag auf einstweilige Verfügung hatte Keke erklärt, dass die Geburt ihres Sohnes ihr die Kraft gegeben habe, die Beziehung zu Darius ein für alle Mal zu beenden. Ihr Sohn habe es verdient, in einem sicheren und gewaltfreien Umfeld aufzuwachsen. "Leo ist für mich das Wichtigste auf der ganzen Welt!", hatte sie berichtet.

Getty Images Darius Jackson und Keke Palmer, Oktober 2021

Instagram / keke Keke Palmer in dem Outfit für Ushers Konzert

Instagram / keke Keke Palmer mit ihrem Sohn

