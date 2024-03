Keke Palmer möchte eine "Fußballmannschaft" an Kindern haben

Da hat jemand große Pläne! Keke Palmer (30) wurde erst im Februar vergangenen Jahres Mutter ihres Sohnes Leodis "Leo" Andrellton. Jetzt verrät die Schauspielerin in einem Interview mit Us Weekly: Sie möchte ganz viel Nachwuchs haben! "Ehrlich gesagt, hätte ich gerne eine Fußballmannschaft an Kindern", erzählt sie. Sie hätte gerne mindestens so viele wie Sängerin Diana Ross (80) und höchstens so viele wie Schauspieler Eddie Murphy (62) – das bedeutet, Keke plant fünf bis zehn Kinder zu bekommen!

Mit ihrem kleinen Leo hat die "Hustlers"-Darstellerin aber trotzdem schon alle Hände voll zu tun. Sein Wunsch, alles alleine machen zu wollen, sei des Öfteren eine Herausforderung für sie. "Mein Sohn ist sehr unabhängig, und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich ziemlich anhänglich und bedürftig bin", gesteht Keke. Außerdem wolle er sich nicht allzu viel mit seiner Mutter befassen. "Wenn er will, sitzt er da und wartet geduldig darauf, dass ich ihn küsse. Aber wenn er mit mir fertig ist, ist er mit mir fertig und macht am liebsten sein eigenes Ding", plaudert die 30-Jährige weiter.

Vater ihres Sohnes ist ihr Ex-Freund Darius Jackson. Die Beziehung zu ihm machte Keke 2021 öffentlich – doch kurz nach der Geburt von Leo 2023 trennte sich das Paar. Mittlerweile hat die Sängerin nicht nur das alleinige Sorgerecht für ihr Kind beantragt, sondern auch eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex erwirkt. Denn: Keke hatte Darius vorgeworfen, sie während der Beziehung missbraucht zu haben. Gegen die Vorwürfe wehrt dieser sich aber vehement – und reichte Ende 2023 ebenfalls eine Klage wegen häuslicher Gewalt gegen die Mutter seines Kindes ein, wie Los Angeles Times berichtete.

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leo

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson

