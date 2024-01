Rechtsstreit mit Ex: Keke Palmer teilt kryptische Zeilen

Ob diese Worte wohl an Darius Jackson gerichtet sind? Aktuell befindet sich der ehemalige Football-Spieler mit seiner Ex-Freundin Keke Palmer (30) im Rechtsstreit. Die Moderatorin und der Sportler werfen sich gegenseitig häusliche Gewalt vor. Seitdem versuchen die Eltern eines gemeinsamen Sohnes, die Angelegenheit vor Gericht zu klären. Das scheint die Schauspielerin emotional ziemlich mitzunehmen. Inmitten der gerichtlichen Auseinandersetzungen teilt Keke nun kryptische Zeilen im Netz.

Auf Instagram postet die "Nope"-Darstellerin ein neues Selfie von sich, auf dem sie ernst in die Kamera schaut. Dazu schreibt Keke: "Manchmal wollen die Leute nicht dein Freund sein, sie wollen nur nicht dein Feind sein. Sie können dir gegenüber nicht cool sein, aber sie wollen nicht, dass du es weißt, obwohl du es schon weißt." Weiter meint sie: "Und wenn sie dich in ihrer Nähe halten können, können sie dich vielleicht zu einem günstigen Zeitpunkt benutzen, ohne dass du Loyalität zeigen musst." Ganz schön nachdenkliche Worte von dem sonst so fröhlichen TV-Star.

Obwohl es bei Keke privat drunter und drüber geht, konnte sie beruflich einen neuen Meilenstein erreichen. Bei den diesjährigen Emmy Awards gewann sie als erste Afroamerikanerin überhaupt den Preis als beste Moderatorin einer Gameshow.

Instagram / keke Keke Palmer, 2024

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Getty Images Keke Palmer, 2024

