Jetzt wirft Darius Jackson Keke Palmer häusliche Gewalt vor!

Darius Jackson schießt zurück! Keke Palmer (30) und der Ex-Footballer durften im Februar dieses Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Das Paar trennte sich jedoch kurz danach. Die Schauspielerin warf dem Sportler häusliche Gewalt vor und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen Fitnesstrainer. Er wehrt sich weiterhin vehement gegen die Vorwürfe. Jetzt hat er selbst mit Anschuldigungen reagiert: Darius wirft Keke seinerseits häusliche Gewalt vor!

Am Freitagmorgen reichte der 30-Jährige eine Gegenklage beim Los Angeles County Superior Court ein. Die Klage liegt der Los Angeles Times vor, in dieser behauptet Darius, dass die Mutter seines Sohnes während ihrer zweijährigen Beziehung "wiederholt missbräuchliches Verhalten" an den Tag gelegt habe. Keke sei der "Hauptaggressor" in den Vorfällen gewesen. In den Gerichtsdokumenten schildert er mehrere Vorfälle, bei denen sie angeblich "verbal und körperlich beleidigend" war und "häufig nach dem Konsum von Alkohol aufgeregt und aggressiv wurde".

Keke beschuldigt den Vater ihres Sohnes hingegen, dass er ohne ihr Wissen in ihr Haus eingedrungen sei, sie bedroht habe und dann letztlich körperlich angegriffen habe. Die Sängerin hatte ihrer Klage Belege in Form von Überwachungsvideos des Vorfalls hinzugefügt. Darius sagte jedoch in der Gegenklage, dass das Video irreführend sei.

Instagram / keke Darius Jackson und sein Sohn Leodis Andrellton

ActionPress Keke Palmer, Schauspielerin

Instagram / dvulton Darius Jackson im Januar 2023

