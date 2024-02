Sohn feiert ersten Geburtstag: Keke Palmer wird emotional

Keke Palmer (30) ist überglücklich. Im Februar des vergangenen Jahres ist die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Darius Jackson durfte sie einen Sohn, den kleinen Leo, auf der Welt willkommen heißen. Wenige Monate später trennten sich die beiden und warfen sich gegenseitig häusliche Gewalt vor. Dank ihres Sohnes kann Keke aber dennoch nach vorne blicken. Anlässlich seines ersten Geburtstags widmete sie ihm rührende Worte.

Auf Instagram teilte die "Hustlers"-Darstellerin ein Throwback-Video, das offenbar kurz nach Leos Geburt im Krankenhaus entstanden ist. Im Beitragstext betonte sie, dass das der schönste Tag ihres Lebens gewesen sei. Außerdem veröffentlichte sie eine Reihe von Fotos, die ihren Sohn im Verlauf seines ersten Lebensjahres zeigen. "Du machst mein Leben so lebenswert. Wenn ich ehrlich bin, habe ich immer mit dem Leben geschwankt", gab Keke preis. Durch ihren Nachwuchs habe sich das geändert: "Ich will hier sein, um dich zu lieben und zu beschützen und zu sehen, wie du das Gute in dieser Welt bist! Du bist so besonders und so wertvoll."

Keke hat für Leo das alleinige Sorgerecht beantragt. Ihr Ex wünscht sich jedoch, dass sie sich beide gleichermaßen um ihren Sohn kümmern. Darüber hinaus verlangt der einstige Footballer laut Gerichtsdokumenten, die Radar Online vorliegen, dass Keke alle mit dem Fall verbundenen Anwaltskosten tragen muss.

Instagram / https://www.instagram.com/keke/ Keke Palmers Sohn Leo

Instagram / keke Keke Palmers Sohn Leo

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

