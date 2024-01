Historischer Emmy-Sieg: Keke Palmer schreibt Geschichte!

Keke Palmer (30) hat allen Grund zur Freude! Schon seit einigen Jahren steht die US-Amerikanerin als erfolgreiche Schauspielerin und Moderatorin in der Öffentlichkeit. Aktuell moderiert sie die beliebte Game-Show "Password". Für ihre dortige Leistung wurde die "Hustlers"-Darstellerin am Sonntag bei den 75. Creative Arts Emmy Awards mit einem Preis ausgezeichnet. Ein historischer Sieg – Keke schrieb bei den Emmys Geschichte!

Keke ist die erste Afroamerikanerin, die jemals mit einem Emmy als beste Moderatorin in einer Game-Show ausgezeichnet wurde. Zudem war es auch das erste Mal seit 15 Jahren, dass eine Frau in dieser Kategorie einen Preis abgeräumt hat. "Wow. Das ist so aufregend, vielen Dank. Ich bin wirklich so dankbar, dass ich fast sprachlos bin", freute sich die "Nope"-Darstellerin, als sie die Trophäe entgegennahm.

Auf Instagram wird Keke von ihren Fans gefeiert. "Du hast dir den Preis so verdient! Mach weiter so!", schreibt ein begeisterter Follower. "Wow, ich habe so viel Respekt vor dir! Das war ein historischer Sieg!", kommentiert ein weiterer User.

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, 2023

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Keke die erste Afroamerikanerin ist, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde? Ja, das war mir bereits bekannt. Nein, das hätte ich nicht erwartet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de