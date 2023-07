Über Nacht zum Star: So verlief Sinéad O'Connors Karriere

So kam Sinéad O'Connor (56) zum Erfolg! Im Jahr 1990 schaffte die Sängerin mit ihrem Song "Nothing Compares 2 U" einen absoluten Welthit. Ganze 400 Millionen Mal wurde das Musikvideo des Songs geklickt. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte Sinéad zehn weitere Studioalben. Doch jetzt trauern Fans auf der ganzen Welt um den Musikstar: Denn Sinéad verstarb im Alter von nur 56 Jahren. Ihre Karriere wird jedoch für immer in Erinnerung bleiben.

Laut Bild trat Sinéad mit nur 15 Jahren zum ersten Mal auf die Bühne und gab ihre Stimme in einem keinen Pub als Backgroundsängerin zum Besten. Einige Jahre später erschien dann ihr erstes Solo-Debüt, durch das sie für einen Grammy nominiert wurde. Ihren Durchbruch erlangte die Sängerin mit ihrem Song "Nothing compares 2 U". Doch trotz ihres Talentes blieb es bei dem einen großen Hit. Dafür sorgte Sinéad mit ihren kontroversen TV-Auftritten für Schlagzeilen.

1992 zerstörte der Musikstar in der Talkshow "Saturday Night Live" vor laufenden Kameras ein Bild von Papst Johannes Paul II., wenig später bat sie darum, dass bei ihren Auftritten nicht die Nationalhymne vorher gespielt werden soll. Daraufhin ermahnte Frank Sinatra (✝82) sie mit den Worten: "Ich werde ihr in den Arsch treten." In ihrem eigenen Buch bezeichnete sich Sinéad wenig später als "Seele in Not".

Getty Images Sinéad O'Connor im August 2013

Getty Images Sängerin Sinéad O'Connor

Getty Images Sinead O'Connor, Musikerin

