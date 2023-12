Wurde Sinéad O'Connors früher Ruhm ihr Verhängnis?

Der Ruhm tat ihr nicht gut! Mit dem Song "Nothing Compares 2 U" hatte Sinéad O'Connor (✝56) 1990 ihren großen Durchbruch gefeiert. Anschließend wurde sie quasi über Nacht ein Star, es folgten zahlreiche Auszeichnungen und millionenfache Albumverkäufe. Doch im Juli dieses Jahres starb die Sängerin mit nur 56 Jahren. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Ein enger Freund ist sich aber sicher: Sinéads Ruhm kam viel zu früh für sie.

"Sie wurde zu jung zu berühmt", sagt ihr langjähriger Freund Gavin Friday in einem Interview mit The Guardian. Ihr Ruhm sei "eine Last" für die Musikerin gewesen. Doch nicht nur der Erfolg, sondern auch der Tod ihres Sohnes habe dazu beigetragen, dass sich die Künstlerin in der Vergangenheit immer mehr zurückgezogen habe. "Als Sinéad in den letzten Jahren Probleme hatte, war es schwer, sie zu erreichen, da sie ständig ihre Nummer und ihre E-Mail-Adresse änderte", erklärt Gavin.

Nach dem plötzlichen Tod der Sängerin erhielt ihre Familie enorme Anteilnahme. Dafür bedankte sie sich kürzlich. "Die Kinder von Sinéad und Sinéads Großfamilie möchten den zahllosen freundlichen Menschen danken, die ihr Mitgefühl und ihr Beileid zu Sinéads kürzlichem Tod bekundet haben", hieß es in einem Statement, das The Sun vorliegt.

