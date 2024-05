Schwere Entscheidung: Tony Bauer erklärt "Let's Dance"-Aus

Tony Bauer (28) muss aus gesundheitlichen Gründen seine Teilnahme bei Let's Dance abbrechen. In einem ausführlichen Video-Statement auf Instagram erklärt er nun diesen traurigen Schritt. "All die Energie, die ich für das Training brauche, die Kohlenhydrate, die Mineralien – eigentlich alles, was ich brauche, wird nicht mehr durch die parenterale Ernährung abgedeckt", schildert der Komiker und fügt hinzu: "Und damit nicht irgendeine Sch**ße in Zukunft passiert, muss ich einfach auf meinen Körper hören und sagen: 'Ey, weiter geht es leider nicht mehr.'"

Der Comedian leidet seit seinem neunten Lebensjahr an dem Kurzdarmsyndrom, bei dem sein Dünndarm abgestorben ist und operativ entfernt werden musste. Aus diesem Grund muss der 28-Jährige immer einen Rucksack tragen, der seine zusätzliche Nahrung enthält. Diese wird ihm über ein Implantat in seiner Brust in die Blutgefäße geleitet. Trotz dieser Einschränkung hat sich Tony nie unterkriegen lassen – kein Wunder, dass er auch "Let's Dance" gerne noch bis zum Schluss gerockt hätte. "Ich durfte so viel geiles Zeug erleben, es ist unglaublich. Und alle sind mir hier sehr ans Herz gewachsen", teilt er abschließend in seinem Statement mit.

Für Tony wird am kommenden Freitag Ann-Kathrin Bendixen nachrücken. Die Fans sind darüber aber nicht so begeistert. "Was ich nicht verstehen kann: Warum muss Ann-Kathrin zurückkommen? Es wäre doch einfacher, wenn RTL es so macht, dass niemand rausfliegt", schrieb unter anderem ein verwirrter Fan im Netz. Auch andere Follower hätten lieber Kandidaten wie Stefano Zarrella (33) oder Biyon Kattilathu (40) wiedergesehen.

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

