"Bridgerton": Warum wurde Benedicts Geschichte übersprungen?

In der dritten Staffel von Bridgerton geht es um Penelope (Nicola Coughlan, 37) und Colins (Luke Newton) Beziehung – doch eigentlich wäre Benedict (Luke Thompson, 35) an der Reihe gewesen! Bisher spielte sich die Handlung der Netflix-Serie in derselben Reihenfolge ab, wie die Buchreihe von Julia Quinn, auf der sie basiert. Das dritte Buch handelt von Benedicts Liebesgeschichte – warum also ist die dritte Staffel nicht über ihn? "Wir haben zwei Staffeln damit verbracht, Pen und Colin wirklich kennenzulernen. Wir haben Pens Verliebtheit beobachtet und gesehen, wie wenig Colin davon mitbekommt. Das ist eine Dynamik, die man nur eine gewisse Zeit lang ausspielen kann, bevor sich etwas ändert", erklärte Showrunnerin Jess Bromnell gegenüber EW.

Es sei genau der richtige Moment gewesen, das Knistern zwischen Penelope und Colin aus den ersten beiden Staffeln weiter zu vertiefen." Wann die Fans dann die Geschichte von Benedict erwarten können, verrät Jess nicht. Doch er scheint sich in der "Bridgerton"-Welt noch liebestechnisch etwas austoben zu dürfen: "Benedict ist eine so lustige Figur und ein solcher Fan-Liebling, dass wir uns wirklich darauf freuen, noch ein bisschen mit ihm zu spielen und ihn noch mehr Spaß haben zu lassen, bevor er sich zur Ruhe setzt." In den neuen Folgen könnte es also auch wieder ein paar Flirtszenen des zweitältesten Bridgerton-Sohnes zu sehen geben!

Die ersten vier Episoden der neuen Season kommen bereits am 16. Mai raus. Am 13. Juni gibt es vier weitere Folgen. Die Zuschauer dürfen sich auch wieder auf ziemlich heiße Momente freuen: Wie schon in den vorherigen Staffeln gibt es wohl wieder ein paar Sexszenen – bei denen es anscheinend sehr rund geht. "Wir haben ein Möbelstück zerbrochen, als wir eine Sexszene drehten. Ich wusste nicht, wie es sein würde, aber es ist ein bisschen wie ein Stunt", verriet Penelope-Darstellerin Nicola Coughlan im Interview mit Entertainment Weekly.

Getty Images Luke Thompson, Schauspieler

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan

