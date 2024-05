Gesichtet: Prinzessin Rajwa zeigt erstmals ihren Babybauch

Im vergangenen Monat verkündeten Prinzessin Rajwa (30) und ihr Mann Kronprinz Hussein von Jordanien (29) fröhliche Neuigkeiten: Sie erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Der königliche Haschemitische Hof hat bisher jedoch noch keine Fotos der schwangeren Adligen veröffentlicht. In einem aktuellen Video, das dem jordanischen Nachrichtenmagazin Alwakeel News vorliegt, sieht man Prinzessin Rajwa nun erstmals mit ihrem wachsenden Babybauch. In dem Clip verlässt sie ein Einkaufszentrum in der jordanischen Hauptstadt Amman. Dabei trägt die gebürtige Saudi-Araberin einen lässigen hellen Jeans-Jumpsuit, der ihren runden Bauch gut zur Geltung bringt. Gekonnt kombiniert die Prinzessin dazu coole weiße Turnschuhe und eine auffällige lilafarbene Handtasche.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das jordanische Königshaus anlässlich des 30. Geburtstags der royalen Schönheit neue Porträts von ihr. Auf diesen war von dem Babybauch jedoch noch keine Spur. Trotzdem sah die Prinzessin fantastisch aus. In einer marineblauen Robe und funkelnden Ohrringen strahlte sie pure Eleganz aus. Zu Rajwas Ehrentag postete auch der Kronprinz ein Foto seiner Liebsten auf Instagram. Auf diesem glänzte die Adlige in einem wunderschönen roten Kleid. "Möge Gott das Band zwischen uns weiterhin segnen und nähren. Alles Gute zum Geburtstag, Rajwa", fügte Hussein liebevoll hinzu.

Nachdem das royale Paar im Jahr 2022 seine Verlobung bekannt gegeben hatte, gab es sich im Juni des vergangenen Jahres das Jawort. Die Hochzeit von Königin Rania und König Abdullahs (62) ältestem Sohn wurde natürlich gebührend gefeiert. Prinz Hussein und seine Liebste Rajwa traten in einer pompösen Zeremonie im Zahran Palast in der Hauptstadt Amman vor den Altar. In der Anwesenheit von zahlreichen internationalen Royals wie Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) besiegelten die jordanischen Thronfolger ihre Liebe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Hussein und seine Partnerin Rajwa Al Saif im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Hussein und seine Frau Rajwa al-Seif bei ihrer Hochzeit im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Prinzessin Rajwas lässigen Look bei ihrem Einkaufsbummel? Toll! Der Jumpsuit betont ihren Babybauch besonders gut. Ich hätte etwas Eleganteres bei der Prinzessin von Jordanien erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de