Ann-Kathrin Bendixen rückt nach: "Let's Dance"-Fans empört!

Seit Donnerstagabend ist bekannt, dass Tony Bauer (28) nicht mehr an Let's Dance teilnimmt. Grund: Der Comedian muss aus gesundheitlichen Gründen seine Tanzschuhe an den Nagel hängen. Für ihn werden Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) wieder zurück auf das Tanzparkett kehren. Doch die Zuschauer sind davon nicht so begeistert. "Aber wieso kommt Ann-Kathrin zurück?" oder "Was ich nicht verstehen kann: Warum muss Ann-Kathrin zurückkommen? Es wäre doch einfacher, wenn RTL es so macht, dass niemand rausfliegt", kommentieren unter anderem zwei Fans unter dem Instagram-Beitrag der Show.

Andere Zuschauer wiederum glauben, dass Ann-Kathrin die Rückkehr guttun wird und sie – wie Magdalena Brzeska (45) damals – ein fulminantes Comeback feiert. Doch die Fans hätten sich auch andere Ex-Kandidaten noch mal bei "Let's Dance" gewünscht. So fallen in der Kommentarspalte unter anderem auch die Namen von Stefano Zarrella (33) und Biyon Kattilathu (40): "Ohhh nein, warum kommt Stefano nicht wieder?"

Rückkehr-Debatte hin oder her – die neunte Show wird aber sicher wieder für einige Highlights sorgen. So werden die verbliebenen Stars um unter anderem Detlef D! Soost (53), Gabriel Kelly (22) und Lulu Lewe ihren Magic Moment vertanzen und sich in Tanz-Battles duellieren. Auch Tony wird sich am kommenden Freitag noch mal gebührend von den Fans, der Jury und den Tanzpaaren mit seinem Magic Moment verabschieden.

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Ann-Kathrin für Tony einspringt? Ich finde es toll! Das hat sie verdient. Ich kann es nicht nachvollziehen. Sie war wirklich nicht so gut... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de