Sinéad O'Connor und Shane MacGowan bekommen Tributkonzert

Sinéad O'Connor (✝56) und Shane MacGowan (✝65) werden in Ehren gehalten! Die beiden gehören zu den größten Stars, die Irland jemals hervorgebracht hat – außerdem verband sie eine tiefe Freundschaft und die Zusammenarbeit an gemeinsamen Songs. Im vergangenen Jahr verstarben beide Musiker: die Sängerin eines natürlichen Todes und der The-Pogues-Frontmann nach langer Krankheit. Nun werden Sinéad und Shane mit einem Tributkonzert in New York gewürdigt.

Wie die Band Dropkick Murphys auf Instagram bekannt gibt, wird der beiden unter dem Titel "Sinéad und Shane" am 20. März in der Carnegie Hall in New York gedacht. Neben der Folk-Punk-Band sind bis jetzt unter anderem Cat Power, David Gray und The Mountain Goats für das Tributkonzert bestätigt. Alle Einnahmen der Veranstaltung – deren VIP-Tickets zwischen 270 und 18.000 Euro kosten – gehen an wohltätige Zwecke.

Shanes Witwe Victoria Mary Clarke zeigt sich dankbar wegen des Events. "Shane würde diese Ehrung wirklich zu schätzen wissen. Er liebte die Carnegie Hall und er liebte Sinéad", erklärt sie The Independent. Es sei schmerzhaft, dass die beiden Künstler nicht mehr am Leben seien – aber ein Trost, dass sie die irische Musik für immer repräsentieren werden: "Meiner Meinung nach waren sie zwei der rauesten, leidenschaftlichsten und kraftvollsten Sänger der Welt."

Anzeige

Getty Images Shane MacGowan, Sänger

Anzeige

Getty Images Sinéad O'Connor im Dezember 2011

Anzeige

Instagram / shanemacgowanofficial Shane MacGowan mit seiner Frau Victoria

Anzeige

Wie findet ihr die Idee eines Tributkonzerts für Sinéad O'Connor und Shane MacGowan? Großartig! Nicht so besonders. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de