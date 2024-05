Das war Nazan Eckes größte "Masked Singer"-Herausforderung

Das fiel Nazan Eckes (47) gar nicht so leicht. In der Jubiläumsstaffel von The Masked Singer verbarg sich die Moderatorin unter dem Robodog. Kurz vor dem Halbfinale musste sie ihre Maske abnehmen und schied damit aus dem Wettbewerb aus. Gegenüber Promiflash verrät das TV-Gesicht nun, was seine größte Herausforderung war! "Das Singen an sich", gibt Nazan zu. "Als Nicht-Sängerin ist das schon eine riesige Herausforderung und dann noch unter einem dick gepolsterten Fellkostüm", erklärt sie weiter. Die Fernsehpersönlichkeit sei zwar darauf vorbereitet gewesen, dass das TV-Abenteuer anstrengend werden würde, letztlich sei sie dennoch etwas überfordert gewesen.

"Doch die Eingewöhnung und das Einswerden mit der Maske ging von Show zu Show schneller", erklärt Nazan weiter im Interview. Das Format habe ihr trotz der Anstrengung und der Herausforderung sehr viel Spaß bereitet. "Ich habe sehr viel gelacht unter der Maske. Ach ja, und die Geheimhaltung war ein einziges Versteckspiel. Jetzt weiß ich, wie es sich als Geheimagent anfühlen muss", führt sie weiter aus. "The Masked Singer" habe noch einmal das Kind in ihr geweckt.

Nazan sei auch selbst völlig vom Ratefieber angesteckt worden und habe sogar einige ihrer Mitstreiter erkannt! "Ich glaube, zwei der Masken erkannt zu haben", verrät die 47-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Wen sie unter welchen Kostümen vermutet, wolle die gebürtige Kölnerin aber für sich behalten.

ProSieben/Julia Feldhagen Nazan Eckes und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

