Diese Stars sollten Sinéad O'Connor in Filmbiografie spielen

Für Sinéad O'Connor (✝56) war wohl noch Großes geplant gewesen. Vor knapp zwei Wochen wurde die Musikwelt mit einer traurigen Nachricht erschüttert: Die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin wurde leblos in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Die Ergebnisse der Autopsie sind derzeit noch nicht bekannt. Vor dem Tod der Musikerin war wohl geplant gewesen, dass ihre Biografie "Rememberings" verfilmt wird. Diese Schauspielerinnen sollen infrage gekommen sein, Sinéad zu verkörpern!

"Sinéad war begeistert von der Idee, ihre Memoiren zu verfilmen und sie hatte schon einige Ideen, wie es auf den Bildschirmen aussehen sollte", plaudert ein Insider gegenüber The Sun aus. Dabei sei wohl im Gespräch gewesen, dass Demi Moore (60) eine Rolle in der Filmbiografie übernimmt. Doch die Hollywoodschauspielerin war scheinbar nicht die Einzige gewesen, die es der Musikerin angetan hatte! Saoirse Ronan und Niamh Algar seien zudem im Rennen gewesen, Sinéad in jüngeren Jahren darzustellen.

Vergangene Woche wurde Sinéad im Kreis ihrer Liebsten in der irischen Stadt Bray beigesetzt. Zuvor war aber ein Trauerzug, der von der Strandpromenade bis zum ehemaligen Haus der Verstorbenen gezogen war, abgehalten worden. Dabei hatten sich Tausende Fans und auch Prominente von der Sängerin verabschieden können.

Getty Images Demi Moore im März 2023

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Getty Images Sinéad O'Connors Trauerzug

