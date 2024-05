Krise: Wollen Walentina und Can Kaplan noch immer heiraten?

In den letzten Wochen kriselte es zwischen dem Skandalpärchen Walentina Doronina (23) und Can Kaplan. Kürzlich räumte die Reality-TV-Bekanntheit dann mit den Gerüchten auf und erklärte, dass sie und ihr Verlobter derzeit in einer Beziehungskrise stecken. Nun äußern sich die beiden exklusiv gegenüber Promiflash und verraten, ob sie immer noch gemeinsam vor den Traualtar schreiten möchten. "Also, ich glaube, das wird erst mal pausiert, aber auch von meiner Seite aus", betont die Influencerin. Doch da grätscht der gelernte Bankkaufmann rein und stellt seine Sicht der Dinge klar: "Ja, wohl eher von meiner. Du würdest sofort."

Doch Walentina scheint keine Hochzeitsglocken läuten zu hören: "Nee, aktuell tatsächlich echt nicht. Nein, ehrlich nicht." Derzeit scheinen die Hochzeitspläne der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer also definitiv auf Eis zu liegen. "Muss man mal schauen – bin ich komplett ehrlich, also es ist wirklich schwierig", verrät die Blondine.

Vor wenigen Tagen hatte es so gewirkt, als stünde die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten ernsthaft auf der Kippe – Can zog vorläufig sogar zurück zu seinen Eltern. "Irgendwo muss man für sich auch reflektieren und darüber nachdenken, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht", erklärte er im Gespräch mit RTL. Mittlerweile scheinen sich die Wogen aber wieder zu glätten. Gemeinsam besuchten Can und Walentina den Bild Renntag auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. "Wir sind auf jeden Fall zusammen hier, man arbeitet daran und wir sprechen wieder miteinander", gab Can dann im Promiflash-Interview erst mal Entwarnung.

ActionPress Can Kaplan, 2023

Promiflash Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheiten

