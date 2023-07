Traurige Neuigkeiten: Sängerin Sinéad O'Connor ist gestorben

Erschütternde Nachricht aus der Musikwelt. Vor rund vierzig Jahren unterzeichnete Sinéad O'Connor (56) ihren ersten Plattendeal und begann ihre Musikkarriere mit ihrem "The Lion and the Cobra" in der Indie-Szene. Mit ihrem zweiten Studioalbum "I Do Not Want What I Haven't Got" und ihrem Song "Nothing Compares 2 U" erlangte Sinéad schließlich weltweite Bekanntheit – und räumte sogar den ein oder anderen Grammy ab. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Sinéad ist verstorben.

Wie Irish Times jetzt bestätigt, ist die "This Is the Day"-Interpretin im Alter von 56 Jahren gestorben – die genauen Todesumstände sind bis dato nicht bekannt. Sinéad hintässt ihre drei Kinder Roisin, Jake und Yeshua.

Erst Anfang vergangenen Jahres hatte die Familie der irischen Sängerin einen schlimmen Verlust verkraften müssen: Wie Sinéad öffentlich bekannt gab, beging ihr 17-jähriger Sohn Shane Suizid. Nachdem sich Sinéad daraufhin in eine Klinik begab, da sie den Tod ihres Kindes nur schwer verkraften konnte, kündigte sie kurz darauf auf Twitter an, nie wieder Konzerte zu spielen: "Ich möchte nur sagen, dass die Vermutungen, dass es dieses oder nächstes Jahr oder jemals wieder Auftritte geben wird, falsch sind." Für Sinéad werde es nie wieder etwas geben, worüber es sich zu singen lohne.

